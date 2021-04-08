وزارة الخارجية التركية التصريحات اللا أخلاقية لنائب وزير الخارجية اليوناني

أدانت وزارة الخارجية التركية التصريحات "اللا أخلاقية" والتي لا تتناسب مع الأعراف السياسية والدبلوماسية التي أدلى بها نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتشيوتيس، ضد تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وفي بيان نشرته الأربعاء، أشارت الوزارة إلى "تعمّد" الجانب اليوناني بإصرار مواصلة الخطابات والأعمال المستفزة التي تزيد التوتر ضد تركيا، وزجه فارفيتشيوتيس نحو الواجهة لهذا الغرض، في وقت يشهد اتخاذ خطوات جديدة لضمان استمرار الحوار بين البلدين نتيجة لجهود تركيا.

وأضاف البيان: "ندين بشدة التصريحات غير الأخلاقية لنائب وزير الخارجية اليوناني حول بلدنا ورئيسنا في مقابلة مع قناة تلفزيونية، التي لا تتماشى مع الأعراف السياسية والدبلوماسية".

ودعا البيان القيادة السياسية اليونانية إلى تحمل مسؤولية خطاباتها حيال تركيا وإلى الصدق والتعقل من أجل إعادة تفعيل قنوات الحوار بين البلدين.