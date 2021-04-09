أردوغان: الاستقرار والأمن أهم عوامل تنمية الدول وتقدمها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن استمرار الاستقرار والسلام والأمن يعتبر من أهم عوامل التنمية والتقدم والتطور للدول.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها أردوغان، إلى المدير العام للأمن محمد أقطاش، بمناسبة الذكرى الـ 176 لتأسيس جهاز الشرطة التركي.

وأكد أردوغان أن جهاز الأمن يتولى واجبات هامة لحماية الاستقرار في كافة أنحاء البلاد، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة.

وأشار إلى أن أعظم قوة لدى عناصر الأمن أثناء قيامهم بمهامهم هي الإحساس العالي بالواجب الذي يتكون من ثقة الشعب وحب الوطن.

وقدم أردوغان شكره لجميع عناصر الأمن الذين يؤدون واجباتهم على حساب حياتهم من أجل الشعب.