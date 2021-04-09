الرئاسة التركية تدين تصريحات دراغي ضد أردوغان

أدان فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، بشدة العبارات المسيئة التي أطلقها رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون، باللغة الإيطالية على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس.

وقال ألطون في تغريدته "رئيس وزراء إيطاليا المعين، تجاوز حده حينما قال 'ديكتاتورًا' على الرئيس أردوغان الذي انتخبه الشعب التركي بنسبة أصوات بلغت 52%".

وتابع قائلا: "ندين بشدة هذا الأسلوب الذي لا وجود له في الدبلوماسية، ومن يبحث عن ديكتاتور عليه أن ينظر لتاريخ إيطاليا".

من ناحية أخرى أدان إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، بشدة العبارات المسيئة التي أطلقها ، ماريو دراغي، بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال قالن في تغريدة له "تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي بحق الرئيس أردوغان، تجاوز، ولا أساس لها من الصحة"، مضيفًا "ونحن ندينها بشدة وننتظر تعديلها بشكل عاجل".

وأضاف "سبق وأن قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، إن ما حدث بخصوص برتوكول استقباله ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، بأنقرة لم يكن مشكلة أو أمرًا متعمدًا سببه تركيا، ورغم ذلك خرج رئيس الوزراء الإيطالي بتصريحات ضد الرئيس أردوغان تعتبر تجاوزًا ولا أساس لها".

وأُثير جدل ببروكسل عقب انتشار مقطع مصور يظهر استقبال الرئيس أردوغان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بالمجمع الرئاسي في أنقرة، بدعوى أن الجانب التركي لم يخصص كرسيًا لرئيسة المفوضية يناسب منصبها حسب البروتوكول، لذلك اضطرت إلى الجلوس على أريكة، وهو ما نفاه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو .

والخميس، استدعت وزارة الخارجية التركية، سفير روما لدى أنقرة ماسيمو جياني، على خلفية تصريحات دراغي التي قال فيها معلقًا على ما حدث بالبرتوكول "لا أتفق إطلاقا مع تصرف الرئيس التركي أردوغان، ولا أشاركه إياه، أعتقد أنه تصرف غير لائق، وآسف للغاية بسبب إهانة رئيسة المفوضية فون دير لاين".

وتابع قائلًا: "وهنا علينا أن نسميهم بأسمائهم، الديكتاتوريون، ونحن مضطرون للتعاون معهم، لكن علينا أن نكون صريحين عندما نعبر عن اختلاف وجهات نظرنا وآرائنا"، على حد زعمه.