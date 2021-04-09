الرئيس الأوكراني يزور تركيا السبت

يجري الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، زيارة إلى تركيا، السبت، للمشاركة في اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان الجمعة، أن النسخة التاسعة من اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين ستنعقد غدا برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني زيلينسكي، في إسطنبول.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيتناول العلاقات التركية الأوكرانية بمستوى الشراكة الاستراتيجية في جميع جوانبها، وسيناقش الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير وتعميق التعاون الثنائي.

ولفت إلى مشاركة الوزراء المعنيين في الاجتماع.

وأشار البيان إلى أن قضايا إقليمية ودولية ستكون على جدول أعمال المباحثات.

كما سيتم تبادل وجهات النظر حول المشاريع المشتركة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لتتار القرم.