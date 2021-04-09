نائب أردوغان: 3 لقاحات محلية ضد كورونا وصلت مرحلة التجارب البشرية

أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إحراز تقدم في 7 مشاريع لتطوير لقاح محلي مضاد لكورونا، بينها 3 وصلت مرحلة الشروع في إجراء التجارب البشرية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوقطاي للصحفيين، الجمعة، خلال زيارته مركز تطعيم في مدينة أنقرة الطبية.

ولفت إلى وجود 18 مشروعاً محليا لتطوير لقاح مضاد للفيروس في البلاد.

وأوضح: "نتابع 7 مشاريع منها عن كثب، لأن 3 منها في مرحلة الشروع بإجراء التجارب البشرية، و4 استكملت التجارب المخبرية وعلى الحيوانات".

وأكد مواصلة تركيا مكافحة الوباء بطريقة منضبطة للغاية في كل مراحلها.