أردوغان يكشف عن جهود لتشكيل منصة تعاون جديدة مع أوكرانيا بصيغة 2+2

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن أمله في انتهاء التصعيد شرقي أوكرانيا "في أقرب وقت"، وكشف عن مشاورات بين البلدين لتأسيس منصة جديدة تضم وزيري الدفاع والخارجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمدينة إسطنبول، عقب اجتماع عقده الزعيمان بعيداً عن وسائل الإعلام واستمر 3 ساعات.

واضاف أردوغان: "أكدنا دعمنا لمنصة القرم التي تهدف أوكرانيا من خلالها إلى توحيد المجتمع الدولي حول شبه الجزيرة".

وشدد على ضرورة حل الأزمة شرقي أوكرانيا بالطرق السلمية والدبلوماسية على أساس القانون الدولي ووحدة تراب أوكرانيا.

وكشف الرئيس التركي أن بلاده وأوكرانيا شرعتا في مشاورات لتأسيس منصة جديدة بصيغة 2+2 يشارك فيها وزيرا خارجية ودفاع البلدين.

وشدد أردوغان على أن تعاون تركيا مع أوكرانيا "ليس بأي شكل من الأشكال خطوة ضد طرف ثالث"، منوهاً بأهمية السلام في البحر الأسود، قائلاً: "هدفنا الأساسي أن يظل البحر الأسود واحة للسلام والاستقرار والتعاون".

من جهته، أوضح الرئيس الأوكراني زيلينسكي أنهم زودوا نظراءهم الأتراك بمعلومات مفصلة حول الوضع في منطقة دونباس المحتلة من قبل روسيا.

وأشاد زيلينسكي بدعم تركيا لبلاده فيما يتعلق بـ"استعادة سيادتها ووحدة أراضيها" .

كما أشاد الزعيمان بمستوى التعاون بين بلديهما في مجال الصناعات الدفاعية، التي رأى أردوغان أنها تشكل "بعداً مهماً في علاقاتنا الثنائية مع أوكرانيا".

من جانب آخر، عبر الرئيس التركي عن ثقته "بالوصول إلى هدف 10 مليارات دولار (سنوياً) مع أوكرانيا من خلال توقيع اتفاقية التجارة الحرة".