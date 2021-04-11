أنقرة: الدبيبة يزور تركيا الإثنين تلبية لدعوة أردوغان

يجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة زيارة رسمية إلى تركيا، الإثنين، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد، أن الزيارة ستتم يومي 12 و13 أبريل/ نيسان الجاري، للمشاركة في الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وسيتم تقييم العلاقات التاريخية بين تركيا وليبيا في جميع جوانبها، ومناقشة الخطوات التي تعزز من التعاون الثنائي، بمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين، وفق البيان.

كما أنه من المقرر تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

وهذه هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس/ آذار الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.