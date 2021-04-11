تشاووش أوغلو ونظيره الأفغاني يبحثان مؤتمر إسطنبول للسلام

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الأفغاني محمد حنيف أتمر، مؤتمر إسطنبول للسلام حول أفغانستان، المرتقب انعقاده خلال الشهر الحالي.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، الأحد، أن تشاووش أوغلو وأتمر أجريا المباحثات خلال اتصال هاتفي.

وأوضحت أن الوزيرين تناولا في الاتصال مؤتمر إسطنبول للسلام.

وتجري تركيا اتصالاتها مع الأطراف الأفغانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وقطر، في إطار عملية السلام بأفغانستان.

وتعمل وزارة الخارجية التركية على إجراء مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية بشأن ترتيب المشاركة في المؤتمر، من حيث الدول المشاركة ومستوى الممثلين.

ومن المنتظر عقد "مؤتمر إسطنبول" للسلام في أبريل/ نيسان الجاري من أجل تسريع عملية التفاوض بين الأفغان.