أردوغان: الدعم التركي لليبيا حال دون وقوع مجازر جديدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدعم الذي قدمته تركيا للحكومة الشرعية في ليبيا حال دون سقوط طرابلس ومنع ارتكاب مجازر جديدة وضمن وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أردوغان مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أردوغان أن الذين وقفوا إلى جانب الانقلاب والانقلابيين في ليبيا عوضا عن الحق والعدالة والشرعية شركاء في المجازر، وأن المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة دليل على جرائم حفتر.

وأكد أن تركيا ستواصل دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية كما فعلت مع الحكومات الشرعية السابقة، وأن هدفها الرئيسي يتمثل بالحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها ورفاه شعبها.

ودعا أردوغان المجتمع الدولي إلى تقديم دعم صادق إلى ليبيا لتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر.

وأشار إلى أنه تناول مع الدبيبة خلال لقاءهما الخطوات الواجب اتخاذها في سبيل تعزيز العلاقات ورفع التجارة بين البلدين

وتابع " توصلنا إلى تطابق في الرؤى حيال الخطوات التي من شأنها تسريع عودة القطاع الخاص التركي إلى ليبيا."

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستسلم ليبيا150ألف جرعة من لقاح كورونا إضافة إلى كميات من الأدوية لدعمها في مواجهة وباء كوفيد-19.

بدوره شكر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة تركيا على دعمها ليبيا والشعب الليبي وعلى دورها في ضمان تحقيق وقف إطلاق النار.

ودعا الدبيبة الشركات التركية للقدوم إلى ليبيا والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.