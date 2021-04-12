أردوغان يستقبل رئيس الحكومة الليبية في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ورافقت فرقة الخيالة رئيس الحكومة الليبية حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث استقبله أردوغان.

وبعد وصول الزعيمين إلى منصة البروتوكول، عزف النشيدان الوطنيان التركي والليبي.

وحيّا الدبيبة حرس الشرف، ثم توجه الزعيمان لالتقاط صور أمام علمي بلديهما.

ومن المرتقب أن يعقد الرئيس أردوغان والدبيبة، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء الثنائي وعلى مستوى الوفود.

وفي إطار الزيارة أجرى الوفد المرافق لرئيس الحكومة الليبية لقاءات ثنائية مع وزراء أتراك.