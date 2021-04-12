تركيا وليبيا توقعان 5 اتفاقيات بمجالات متعددة

أبرمت تركيا وليبيا، الإثنين، 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة، في مراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور أردوغان والدبيبة، وعدد كبير من الوزراء ومسؤلين معنيين من كلا البلدين، عقب اجتماع ثنائي وآخر موسعا على مستوى الوفود.

ووقع مسؤولون من الجانبين الاتفاقيات وهي، "بروتوكول حول إنشاء محطة كهربائية في ليبيا"، و"مذكرة تفاهم لتأسيس 3 محطات كهرباء في ليبيا"، و"مذكرة تفاهم حول بناء محطة ركاب جديدة في مطار طرابلس الدولي".

إضافة إلى "مذكرة تفاهم لبناء مركز تسوق في طرابلس"، و"مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام".

كما وقع الرئيس أردوغان والدبيبة على البيان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وليبيا.

والإثنين، وصل وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيرا ورئيس الأركان محمد الحداد، إلى أنقرة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي.

وهذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلم مهامه في 16 مارس/ آذار الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.