دعم مسار الانتخابات.. إسهام تركي جديد في ليبيا

أكدت أنقرة وطرابلس أهمية الإسهامات التركية في تأسيس وقف إطلاق نار مستدام بليبيا، ومواصلة التنسيق بين البلدين للمضي قدما بالعملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، الاثنين، عقب الاجتماع الأول للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة.

وأفاد البيان أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية هما الهيكل الإداري الشرعي الوحيد في ليبيا.

وأضاف: "يؤكد البيان أهمية الحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها الكاملة وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية".

وشدد على التنسيق من أجل المضي قدما بالعملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات المزمع إجراؤها بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في ليبيا.

وأردف: "يؤكد البيان أهمية الإسهامات التركية في تأسيس وقف إطلاق نار مستدام ودائم في ليبيا".

كما ذكر أن ثمة حاجة إلى تنظيم مؤتمر إقليمي يدعم التعاون والحوار شرقي المتوسط ويهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف.

ولفت البيان إلى الرغبة في تعزيز العلاقات القائمة على روابط الصداقة والأخوة المتجذرة، على أساس الاحترام والمساواة والمصلحة المتبادلة، وتعميق التعاون وتنويعه بين البلدين.

وأشار إلى أن المشاكل في ليبيا يمكن حلها بالطرق السياسية، تحت إشراف الليبيين أنفسهم، وضمن إطار الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ونتائج مؤتمر برلين، وخريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.

وأضاف: "يؤكد البيان أن مذكرات التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا مهمة للمصالح المشتركة للبلدين ومن أجل التعاون والاستقرار الإقليمي، كما يؤكد صلاحية المبادئ التي تتضمنها، ويعلن العزم لدفع مذكرات التفاهم قدما".

وأعرب عن الرغبة في تعزيز التعاون في مجال إصلاح القطاع الأمني وبناء القدرات في ليبيا، بما يتماشى مع احتياجات ليبيا ومطالبها.

وأدان البيان الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره بغض النظر عن الذرائع التي يستند إليها، مشيرا إلى أن البلدين سيعملان ضمن إطار من التضامن الكامل لمكافحة الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية التي تشكل خطرا على تركيا وليبيا.

وأوضح أن البلدين سيواصلان تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي ضد المخاطر الأمنية العابرة للحدود وتهريب البشر وحملات التضليل والجرائم الإلكترونية والجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي والتاريخي وتبييض الأموال والإتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وأكد أن البلدين سيتعاونان في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وسيتبادلان الخبرات في هذا الشأن.

ولفت إلى أن تركيا وليبيا ستعملان لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل متوازن إلى 5 مليارات دولار.