على هامش زيارة الدبيبة لأنقرة.. صويلو يلتقي نظيره الليبي

التقى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مع نظيره الليبي خالد التيجاني مازن في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وأفاد مراسل الأناضول أن اللقاء جرى الاثنين على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على رأس وفد رفيع.

وخلال اللقاء، أعرب صويلو عن سروره للقاء نظيره الليبي في تركيا، متمنيًا له النجاح في منصبه الجديد.

كما هنأ صويلو نظيره الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان غدًا الثلاثاء، مؤكدًا وجود روابط مشتركة عديدة مع ليبيا جغرافيا وتاريخيا وثقافيا ودينيا.

وشدد صويلو أنهم يمتلكون ميراثًا قديمًا مع ليبيا، وأنهم يعملون اللازم لهذا الميراث.

وأعرب عن ثقته أن اللقاء سيكون بناء للغاية.

من جانبه، أوضح مازن أن الصداقة بين تركيا وليبيا تعود لسنوات طويلة.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، القائد العام لقوات الدرك "عارف تشتين"، ومدير الأمن العام "محمد أقطاش"، ونائب قائد خفر السواحل "جنكيز فيتوز".

وبعد التقاط الصور، استمر اللقاء بشكل مغلق.

ويجري رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، زيارة غير محددة المدة، على رأس وفد رفيع المستوى، لحضور الاجتماع الأول "للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي" وسيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان لتوقيع اتفاقيات وعقد مؤتمر صحفي مشترك.