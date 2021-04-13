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تركيا تعلن فرض إغلاق جزئي لمدة أسبوعين

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.04.2021 18:56
آخر تحديث في 13.04.2021 19:27
تركيا تعلن فرض إغلاق جزئي لمدة أسبوعين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض إغلاق جزئي في عموم البلاد خلال أول أسبوعين من شهر رمضان.

وأضاف أردوعان خلال كلمة له عقب اجتماع الحكومة أن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا دفعهم لاتخاذ تدابير أكثر صرامة.

وتشمل التدابير الجديدة:

  • فرض حظر تجول من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 صباحا

  • عدم السماح بالسفر بين المدن في ساعات حظر التجوال باستثناء الحالات الضرورية

  • استمرار التعليم عن بعد في كافة المراحل باستثناء الصفين الثامن والثاني عشر ودور الروضة

  • إرجاء حفلات الخطوبة والزفاف وكافة الأنشطة التي تجري في أماكن مغلقة إلى ما بعد عيد الفطر

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