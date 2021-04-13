تشاوش أوغلو يبحث مع نظيره المالطي ملفات إقليمية ودولية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو، العلاقات الثنائية، وملفات إقليمية ودولية.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، إنه التقى نظيره المالطي في أنقرة، في إطار زيارة عمل يجريها الأخير إلى أنقرة.

وأوضح أنه تناول مع بارتولو قضايا كل من ليبيا، وجزيرة قبرص، وشرقي المتوسط، إلى جانب علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنهما بحثا الاستثمارات التركية في مالطا، وملف مجلس الأعمال التركي المالطي، فضلا عن التعاون في مجال الصحة، في سبيل تطوير سبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأردف أنه وجه دعوة إلى بارتولو للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، المزمع عقده في يونيو/ حزيران القادم.