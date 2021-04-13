شركة صناعة الطيران التركية تخطط لبدء إنتاج طائرة تدريب نفاثة في نهاية العام

تخطط شركة صناعة الطيران التركية TAI للبدء في تصنيع طائرة "حُر جيت" Hürjet النفاثة والهجومية الخفيفة، في نهاية هذا العام، بعد أن أكملت الشركة بالفعل التصميمات النهائية وبدأت في إنتاج الأجزاء التفصيلية.

وفي معرض حديثه مع وكالة أنباء الأناضول الاثنين، صرح "تونكاي جوبور" مدير برنامج الطائرات التابع لشركة TAI، بأن العمل في طائرة " حُر جيت" بدأ في أغسطس/آب 2017 باسم "مشروع تطوير طائرات التدريب"، وذلك بموارد الشركة الخاصة.

قال "جوبور" إن التصميم التفصيلي اكتمل في أبريل/نيسان 2018 ، بينما انتهى التصميم الأولي الشامل في يوليو/حزيران 2019 والتصميم الدقيق في فبراير/شباط 2021، مضيفاً أن أنشطة الإنتاج قد بدأت الآن.

وأضاف: "مع الانتهاء من التصميم النهائي، بدأنا أنشطتنا التفصيلية لإنتاج الأجزاء. ونهدف إلى إنتاج حوالي 4.400 قطعة مفصلة، 80% منها تأتي من الصناعة الفرعية المحلية و 20% الباقية تنتج داخل TAI".

وأشار إلى أن الطائرة تتمتع ببنية تحتية تسمح باستخدامها في أدوار مختلفة. إذ يمكن استخدامها من قبل فريق "النجوم التركي" المتخصص بالاستعراضات البهلوانية الشهيرة والتابع لقيادة القوات الجوية التركية.

وهي تتمتع أيضاً بالبنية التحتية التي تؤهلها للهبوط والإقلاع من حاملة الطائرات الخفيفة التابعة لقيادة القوات البحرية التركية، ولا تزال المناقشات مع البحرية مستمرةً حول هذا الأمر.

وقال "جوبور" إن إنتاج الطائرة سوف يبدأ في الربع الأخير من هذا العام، وأن هدفهم النهائي هو تنفيذ الرحلة الأولى بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022. وأضاف: "ستستمر أنشطة الاعتماد لدينا ونهدف إلى إطلاق هذا المنتج في عام 2025-2026 إذا لم يحدث خطأ".

وحول إمكانية التصدير علق "جوبور" على إمكانيات تصدير الطائرة قائلاً إنهم أثناء مرحلة التطوير أخذوا بعين الاعتبار الاحتياجات المحلية والدولية، وأنهم يحاولون إنشاء منصة قادرة على المنافسة على الساحة العالمية. موضحاً أنهم منخرطون في أنشطة ترويجية مختلفة، وأن هذه الأنشطة ستزداد في الفترة المقبلة.

وقال "جوبور" إنه في نطاق هذا المشروع تقرر تطوير نموذجين مختلفين. مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تصميم وتصنيع طائرة تدريب نفاثة مطلوبة وطنياً ودولياً، وأنهم يقومون أيضاً بتقييم إمكانيات تلبية العديد من الاحتياجات التشغيلية.

وأضاف: "أول خطوات الإنتاج أن نكون قادرين على تصميم طائرة تلبي احتياجات فريق العمل. وبعد ذلك، نهدف إلى إنتاج نسخة من الطائرة لاستخدامها كطائرة مضادة. وفي الوقت نفسه، قد تكون هناك إصدارات مختلفة من هذه الطائرات معدة للقتال".

وحول استخدام الطائرة الجديدة على حاملة الطائرات التركية TCG Anadolu، قال إنهم قيموا هذه المسألة في الاجتماعات التي عقدت مع قيادة القوات البحرية، وهم يعملون حالياً على نوع الأنظمة اللازمة لكل من الطائرات والسفينة المقاتلة لتلبية هذا الطلب. وأوضح أنه يجري إعداد بروتوكول بين الشركة والقوات البحرية في هذا الصدد.

وأضاف أن الطائرة ستكون بطول 14 متراً تقريباً وارتفاعها 4 أمتار وبطول أجنحة يبلغ 9.5 متراً، وأنه من المرجح أن يكون سقف الخدمة لهذه الطائرة 45 ألف قدم.