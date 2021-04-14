أردوغان: "اتفاقية إسطنبول" لم تجلب الاحترام للمرأة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "اتفاقية إسطنبول" لم تجلب الاحترام للمرأة لا في تركيا ولا حول العالم.

جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال لقائه عددا من الشبان الأتراك في مكتبة الأمة بالمجمع الرئاسي، في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان أن "ممارسة العنف ضد المرأة في ديننا الإسلامي حرام، ويمكننا إعداد اتفاقية أكثر عدلا وأجمل وأقوى من تلك الاتفاقية، والمضي في طريقنا من خلالها".

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلنت تركيا انسحابها من "اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما" (اتفاقية إسطنبول).

وأوضحت الرئاسة التركية في بيان أعقب الانسحاب، أن الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية.