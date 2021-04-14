أنقرة تطالب بمعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا

جددت وزارة الخارجية التركية مطالبتها بمعاقبة كافة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي الذي شنته طائرات تابعة للنظام السوري على مدينة سراقب، في شمال غرب سوريا عام 2018، مشددة على أن ما حدث "انتهاك خطير للقانون الدولي".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية، الثلاثاء، تعليقًا على التقرير الثاني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية، الصادر الاثنين، بعد تحقيق قام به فريق تابع لها، بخصوص الهجوم الكيميائي الذي شهدته سوريا في 2018.

وأوضح بيان الخارجية أن تقرير المنظمة الدولية أشار لقيام قوات النظام السوري بشن هجوم بغاز الكلور السام في سراقب الواقعة على بعد 50 كم جنوب حلب في 4 فبراير/شباط 2018.

وأضاف بيان الوزارة التركية "أظهر فريق التحقيق التابع للمنظمة مجددًا مسؤولية نظام الأسد عن هجوم كيميائي آخر"، لافتًا أن "الهجوم انتهاك صارخ لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب".

وزاد البيان "وبهذه المناسبة، نكرر دعوتنا إلى ضرورة عدم إفلات المسؤولين عن مثل هذه الهجمات من العقاب، فهي تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. وستواصل تركيا دعم الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، لا سيما جهود الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وفي تقريرها الأخير أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام نظام الأسد غاز الكلور السام في هجومه على سراقب.

وأضافت موضحة أن وحدات سلاح الجو التابعة لقوات الأسد، ألقت قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، في الهجوم على سراقب في 4 فبراير 2018.

وكانت المنظمة الدولية التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية، مقرا لها، قد أصدرت تقريرها الأول، في أبريل/ نيسان 2020، حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية.

وأفاد التقرير الأول بإصابة 16 شخصا، إلى جانب تضرر الأراضي الزراعية والمواشي لسكان المنطقة في بلدة اللطامنة، جراء استخدام قوات النظام السلاح الكيميائي، في إحدى هجماته على المنطقة، خلال مارس/ آذار 2017.