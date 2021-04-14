الرئاسة التركية تؤكد أن حظر السلاح دافع للاعتماد على النفس في المجال

أكدت مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية أن الحظر الذي تفرضه بعض الدول على صناعات الدفاع يفتح الطريق أمام تركيا لتسريع العمل على إنتاج متطلباتها الدفاعية بشكل محلي والاعتماد على نفسها.

وقال رئيس المؤسسة إسماعيل دمير، في تغريدة على تويتر الأربعاء: "الحظر يدفعنا للرؤية بشكل أفضل لاحتياجاتنا، والعمل بشكل أسرع على اختيار المنتج الذي يتطلب إنتاجه محليا".

وأضاف ساخرا من قرار كندا إلغاء تصاريح صادرات تكنولوجية عسكرية إلى تركيا: "نحن نضحك على العقوبات والحظر المفروض علينا، وأفضل مثال على ذلك هو إنتاجنا لكاميرات (CATS) في شركة أسيلسان التركية.. نحن لسنا مرتبطون بأي دولة في العالم".

وتابع: "أظهر هذا الحال لنا ولأمتنا مرة أخرى أن الصناعات الدفاعية لدينا مستمرة في طريقها، ولا يمكن لأحد إيقاف تطويرنا لبرامج الصناعات الدفاعية".

يشار أن كندا أعلنت، الاثنين، إلغاء تصاريح صادرات تكنولوجية عسكرية إلى تركيا على خلفية ادعاءات استخدامها في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أعرب لنظيره الكندي مارك غارنو، في اتصال هاتفي عن استيائه من موقف كندا حيال القيود على صناعة الدفاعات التركية، داعيا إلى مراجعة الموقف.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قررت الحكومة الكندية، تعليق تصاريح الصادرات التكنولوجية العسكرية إلى تركيا، وسط ادعاءات باستخدامها في الصراع العسكري بإقليم "قره باغ" الأذربيجاني الذي حرر مؤخرا من الاحتلال الأرميني.