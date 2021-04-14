المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية يرد على تهجم غيرت فيلدرز على شهر رمضان

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن تهجم زعيم حزب "من أجل الحرية" في هولندا، غيرت فيلدرز على شهر رمضان هو "اعتداء على الإنسانية".

جاء ذلك في تغريدة كتبها عمر جليك تعليقًا على منشور لفيلدزر هاجم فيه شهر رمضان والإسلام.

وتابع جليك قائلا: "هذا الفاشي، عندما يهاجم رمضان، فإنه يهاجم بالواقع الإنسانية، فالعداء للإسلام ستار جديد لمن هم أعداء للبشرية".

وأضاف: "يحاولون التستر على عدائهم للإنسانية عبر العداء للإسلام، ولكن هذه الكراهية والحقد تسممهم هم فقط".

وأشار إلى أنه لا يوجد من أعداء الإسلام ممن يحبون المظلومين والمهاجرين والفقراء والمحتاجين والأجانب.

وأردف: "إنهم أعداء للبشرية لديهم عقول تتسم بالعنصرية والفاشية، وهذا هو السبب في أن العداء للإنسانية كامن حيث يوجد عداء للإسلام".