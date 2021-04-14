تشاوش أوغلو: مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر

أعلن وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، عن بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا ومصر، مشيرا إلى احتمال إجراء زيارات ومباحثات متبادلة.

وقال تشاوش أوغلو في تصريحات للصحفيين مساء الثلاثاء، إن هناك اجتماعًا تركيًا - مصريًا مرتقبًا على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين، وإن العمل جار لتحديد الموعد.

وأضاف: "مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر، وقد تكون هناك زيارات و مباحثات متبادلة في هذا الإطار".

وأشار الوزير إلى أن مسألة تعيين سفير لدى مصر لم تتم مناقشتها بعد، لكن يمكن طرح الموضوع في الاجتماع الذي سيعقد على مستوى مساعدي وزيري الخارجية.