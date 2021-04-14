شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية تسلم إيرباص ألواحا لهياكل طائراتها الجديدة

أكملت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية، توساش، عمليات تعديل وإنتاج وشحن الألواح الأولى لـ Section-18 من جسم طائرة الركاب "إيرباص A321XLR".

وتندرج "A321XLR" ضمن عائلة الجيل الجديد من طائرات "إيرباص A320"، وهي مصممة للرحلات الطويلة.

وأفادت الشركة في بيان، الأربعاء، أن "توساش" تمتلك القوى العاملة ذات الكفاءة، ونصف قرن من الخبرة في مجال الصناعات الجوية، ما يجعلها شريكا مهما في المنظومة المتكاملة للملاحة الجوية.

وأشارت إلى أنها ضمن هذا السياق تواصل مشاركتها في كافة مراحل صناعة الألواح التي تتطلب دقة عالية من تصميمها إلى إنتاجها.

ولفت إلى أنها أجرت تحسينات على ألواح Section-18.

وأوضحت أنها أنتجت وشحنت أكثر من 5 آلاف مجموعة منها، منذ عام 1995 حين بدأت أول مرة في تصنيعها.

ولفتت إلى أنها شحنت المجموعة الأولى من ألواح Section-18، المعدلة من قبلها بإعادة تقوية هيكلها، لطائرات "A321XLR" التي تمتلك القدرة على إجراء رحلات طويلة.

ويشير Section-18 إلى القسم الذي يتضمن باب الخروج الخلفي للطائرة، ويتكون من 4 ألواح رئيسية من اليمين واليسار والأعلى والأسفل، وتحتوي مجموعة الألواح الواحدة على أكثر من 1200 جزء.

ومن المقرر أن تكمل الشركة كخطوة أولى إنتاج وشحن 5 مجموعات منها.