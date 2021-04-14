هجوم صاروخي يستهدف مطار أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم شمال العراق، الأربعاء، تعرض مطار أربيل الدولي لهجوم صاروخي.

وقال الجهاز في بيان إنه "تم إطلاق صاروخ باتجاه مطار أربيل"، دون مزيد من التفاصيل.

ومن جانبه، قال ضابط في شرطة أربيل برتبة ملازم، إن "سلطات الإقليم أغلقت المطار بعد الهجوم الصاروخي وسط انتشار كثيف لقوات الأمن والشرطة في محيطه".

وأشار الضابط مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "السلطات المحلية تحقق في الهجوم، وحجم الخسائر لم يتضح بعد".

وكان هجوم عنيف قد استهدف المطار منتصف فبراير /شباط الماضي، بـ 14 صاروخا، ما أودى بحياة مقاول أجنبي (يعمل لصالح التحالف الدولي) ومواطن عراقي، وإصابة 5 جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح، وفق سلطات الإقليم.

وفي الثالث من مارس/آذار الماضي، ألقت سلطات الإقليم القبض على متهمين اثنين والبحث عن اثنين آخرين، قالت إنهم وراء الهجوم الصاروخي أحدهم ينتمي إلى فصيل "كتائب سيد الشهداء" الشيعي المقرب من إيران، إلا أن الفصيل نفى صلته بالهجوم.