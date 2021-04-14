هيئة الإغاثة التركية توزع مساعدات رمضانية في عدة مدن سورية

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH" أنها سترسل مساعدات إلى 850 ألف شخص في سوريا، ضمن مشروع أطلقت عليه اسم "الأمل في رمضان".

وقال المسؤول الإعلامي بالهيئة عن الشأن السوري، سليم طوسون، الأربعاء، إن الإغاثة التركية تهدف لتقديم يد العون للأسر المحتاجة والفقيرة في العديد من المدن السورية في شهر رمضان المبارك.

وأضاف طوسون في حديثه للأناضول، إن المساعدات ستوزع على المحتاجين في إدلب وعفرين والباب وتل أبيض ورأس العين وجرابلس وأعزاز، بالإضافة إلى حلب.

وأوضح طوسون أن المساعدات تشمل أيضا كسوة العيد لقرابة 20 ألف يتيم، وأشار أن الهيئة ترسل 500 ألف رغيف خبز يوميًا إلى الداخل السوري.

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، تواصل منظمات ومؤسسات تركية تقديم مساعدات للأسر المحتاجة، ومنها إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، والهلال الأحمر، وهيئة الإغاثة الإنسانية "İHH"، وجمعية "صدقة طاشي"، وغيرها.