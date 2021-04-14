وزير الخارجية اليوناني يصل إسطنبول ويلتقي بطريرك الروم الأرثوذكس

التقى وزير الخارجية اليوناني، الأربعاء، مع بطريرك الروم الأرثوذكس في مدينة إسطنبول بارثولوميوس.

وكان نيكوس ديندياس قد وصل إسطنبول صباح اليوم، ثم توجه إلى القنصلية اليونانية العامة بالمدينة.

وأشار مراسل الأناضول إلى أن القنصل اليوناني العام جورجيا سولتانوبولو، كان في استقبال ديندياس، وأنهما تبادلا أطراف الحديث لفترة وجيزة أمام القنصلية.

وأوضح أن البطريرك بارثولوميوس قدم إلى القنصلية وعقد مع ديندياس اجتماعا مغلقا بمشاركة سولتانوبولو، ومسؤولين من البطريركية.

وفي تصريح بعد اللقاء، قال بارثولوميوس إنهم بحثوا صلاحيات الأساقفة في اليونان.

وأضاف: "تتمتع بطريركيتنا بصلاحيات في بعض مناطق اليونان، وجزيرة كريت ومناطق أخرى، تحدثنا عن القضايا التي تهم هذه المناطق فيما يخص الدين والكنيسة، وناقشنا القضايا المشتركة".

وأعرب عن شكره لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميكوتاكيس، لإيلائه اهتماما بالبطريركية.

كما رحب باللقاء المزمع عقده الخميس، بين ديندياس ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

بدوره، عبر ديندياس عن سعادته باللقاء، مضيفا: "سنلتقي غدا بصديقي مولود تشاوش أوغلو، أعتقد أنه سيكون لقاء جيدا".

وبعد اللقاء، أجرى ديندياس زيارة لثانوية الروم الخاصة الواقعة في منطقة "تقسيم" بإسطنبول.