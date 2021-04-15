استشهاد جندي تركي في هجوم صاروخي على قاعدة بعشيقة في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية تابعة لها في شمال العراق الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان إن هجوما صاروخيا استهدف "قاعدة بعشيقة (جيدو) شمالي العراق" خارج مدينة الموصل، مضيفة أن "أحد رفاق السلاح استشهد في الهجوم".

وأشار البيان إلى "إطلاق ثلاثة صواريخ سقط أحدها في منطقة القاعدة"، فيما سقط الصاروخان الآخران داخل قرية مجاورة للقاعدة وأسفرا عن جرح "طفل صغير يعيش في القرية".

ولفتت وزارة الدفاع الى أنه بعد الهجوم "تم تشغيل المسيرات التركية في المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور".

وقبل وقت قصير على هجوم بعشيقة، استهدف هجوم نفّذ للمرة الأولى عبر طائرة مسيرة مطار أربيل الدولي في إقليم شمال العراق حيث يتمركز جنود أميركيون.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن هجوم أربيل الذي يأتي بعد حوالى شهرين من هجوم صاروخي استهدف مجمعاً عسكرياً في المطار تتمركز فيه قوات أجنبية تابعة للتحالف، أدى الى سقوط قتيلين بينهم متعاقد مدني أجنبي يعمل مع التحالف.