تشاوش أوغلو: من الضروري ابتعاد اليونان عن الاستفزازات وسياسة فرض الأمر

شدد وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو على ضرورة ابتعاد أثينا عن سياسة الأمر الواقع والاستفزازات في علاقاتها مع تركيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

وأضاف تشاوش أوغلو أن تركيا ترى أنه يمكن حل المشاكل مع اليونان عبر الحوار البناء.

وأكد أن تركيا تواصل أنشطتها في جرفها القاري الخاص بشرق المتوسط الذي حددته وسجلته لدى الأمم المتحدة، وأن أنقرة أظهرت بذلك ما يمكنها فعله إزاء إقصائها وتجاهل حقوق القبارصة الأتراك.

ولفت إلى أن تركيا لديها القدرة على الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط.

من جهة أخرى، ذكر تشاوش أوغلو أنه تناول ملف الأقليات خلال مباحثاته مع الوزير اليوناني، مؤكدًا أن من مصلحة تركيا واليونان أن تعيش الأقليات بسلام.

بدوره قال وزير الخارجية اليوناني إنه بإمكان بلاده وضع أجندة إيجابية مع تركيا في المجال الاقتصادي.