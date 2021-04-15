تشاوش أوغلو: وفد تركي سيزور مصر مطلع الشهر القادم

أعلن وزير الخارجية التركي أن وفدا تركياً سيزور مصر مطلع أيار/مايو لمناقشة "تطبيع" العلاقات بين البلدين التي بدأت تتحسن بعد سنوات من التوتر.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة NTV التركية، بث الخميس.

وأفاد تشاوش أوغلو أن فترة ما بعد الانقلاب شهدت توترا في العلاقات بين تركيا ومصر.

وأوضح أن البلدين اتفقا حول استمرار القناة التي كانت مفتوحة أول الأمر بين استخبارات البلدين، عبر وزارتي الخارجية.

وأشار إلى أن مصر دولة ذات أهمية للعالم الإسلامي وإفريقيا وفلسطين، مضيفا بالقول: "استقرار وازدهار مصر مهم للجميع".

وأضاف: "سيزور وفد تركي مصر مطلع مايو/أيار المقبل استجابة لدعوة من الجانب المصري".

ونوه إلى أن الوفد سيكون على مستوى نواب الوزراء، لافتا إلى إمكانية لقائه نظيره المصري سامح شكري لاحقا.

من جهة أخرى، أشار تشاوش أوغلو أنه "لو وضعت واشنطن القانون الدولي بالاعتبار بشأن الإبادة المزعومة بحق الأرمن فإنها لن تتخذ قرارا يعترف بها".