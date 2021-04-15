واشنطن تلغي تحريك سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود

أفادت مصادر دبلوماسية تركية أن الولايات المتحدة عدلت عن قرارها نشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود هذا الأسبوع واللتين كان يفترض أن تعبرا المضائق التركية الأربعاء في خضم تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مسؤولين قولهم إنه تم العدول عن نشر السفينتين الحربيتين الذي كان مقررا الأربعاء والخميس، وإن أنقرة لم تتبلغ بأي تأجيل.

وأعلنت تركيا الأسبوع الماضي انها تبلغت عبر قنوات ديبلوماسية ان سفينتين حربيتين أميركيتين "ستعبران باتجاه البحر الأسود" وتبقيان في المنطقة حتى الرابع من أيار/مايو.

لكن لم يرد أي تأكيد من واشنطن سواء حول نشر السفينتين في البحر الأسود أو إلغاء ذلك.

ويتعين على واشنطن إبلاغ أنقرة قبل 15 يوما على الأقل من عبور سفنها الحربية لمضيقي البوسفور والدردنيل، وذلك بموجب شروط اتفاقية مونترو لعام 1936.

وتسمح الاتفاقية للسفن الحربية بالبقاء في البحر الأسود مدة 21 يوما.

وتقوم السفن الحربية الأميركية بدوريات في المنطقة بشكل روتيني دعما لأوكرانيا التي تواجه تمردا لقوات مدعومة من روسيا منذ الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لموسكو عام 2014 وضم روسيا لشبه جزيرة القرم في نفس الوقت تقريبا.

وجاء نبأ إلغاء نشر السفن الحربية الأميركية الأربعاء بعد يوم من إجراء الرئيس الأميركي جو بايدن محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

واقترح بايدن الثلاثاء على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة في "دولة ثالثة" خلال "الأشهر المقبلة" من أجل "بناء علاقة مستقرة" مع روسيا، وفق البيت الأبيض.