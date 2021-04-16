أردوغان: إصرار إسرائيل على سياستها في غزة يعرقل تطبيع علاقاتنا الثنائية

انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، استمرار إسرائيل في شن الغارات الجوية على قطاع غزة الفلسطيني.

وقال في تصريحات صحفية بعد صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، إن الغارات على غزة التي حدثت فجر اليوم "مؤشر واضح للغاية على موقف إسرائيل تجاه المسلمين".

وأضاف: "طالما أصرت إسرائيل على مواصلة هذا الموقف فلا يمكن لعلاقاتنا الثنائية أن تصل إلى المستوى المأمول".

كما تطرق إلى السجال الذي دار بين وزيري الخارجي التركي مولود تشاوش أوغلو واليوناني نيكوس ديندياس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقداه أمس الخميس، في أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "وزير خارجيتنا أوقف نظيره اليوناني عند حده".

وأضاف: :لا تزال اليونان تعين المفتي العام (للأقلية المسلمة)، رغم أنها لا تملك ذلك الحق وفق اتفاقية لوزان، بينما نحن لا نعين البطريرك (للأقلية المسيحية في تركيا)".