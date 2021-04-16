أردوغان وخان يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

وناقش الزعيمان، خلال الاتصال، القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، حسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الباكستانية.



وفي السياق الإقليمي، شدد خان على أهمية "التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية بشأن الصراع في أفغانستان قبل انسحاب القوات الأمريكية والذي أعلن مؤخرا".

والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي أن إدارته ستنهي وجود القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده "دعمت وسهلت بشكل كامل اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وكذلك استئناف المفاوضات بين الأفغانيين".



ووصف خان المفاوضات بين الأطراف الأفغانية بأنها "فرصة تاريخية"، وطالب القيادة الأفغانية أن تنتهز هذه الفرصة "لتحقيق تسوية سياسية شاملة وواسعة النطاق".

وبوساطة قطرية، انطلقت في 12 سبتمبر/ أيلول 2020، مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة، بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة بأفغانستان.

وقبلها أدت قطر دور الوسيط في مفاوضات واشنطن وطالبان، التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/ شباط 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

وتقديرا لدور تركيا، أكد خان أن باكستان "ستواصل تقديم كل الدعم الممكن للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي لإحلال السلام الدائم والاستقرار في أفغانستان".

واتفق الزعيمان على استمرار التبادلات عالية المستوى؛ لتحويل العلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية استراتيجية.