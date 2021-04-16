أردوغان يدعو الناتو لدعم أفغانستان والحكومة الليبية الجديدة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ في اتصال هاتفي التطورات في بحر إيجة وشرق المتوسط وليبيا وأفغانستان بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد أردوغان خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجري الجمعة، أنه "بفضل خطوات تركيا البناءة فإن الهدوء يهيمن على الأجواء في بحر إيجه وشرقي المتوسط".
كما شدد الرئيس التركي أردوغان على ضرورة مواصلة الدعم لأفغانستان بأكثر الطرق فعالية عبر استخدام إمكانات وقدرات الناتو أيضاً.
ودعا الناتو لتقديم الدعم للحكومة الليبية الجديدة في مجالي الدفاع والأمن.