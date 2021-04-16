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تشاوش أوغلو يجري زيارة عمل لشمال قبرص التركية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 16.04.2021 10:38
وزير خارجية قبرص التركية، تحسين أرطغرل أوغلو، مستقبلا مولود تشاوش أوغلو في مطار أرجان الدولي الأناضول وزير خارجية قبرص التركية، تحسين أرطغرل أوغلو، مستقبلا مولود تشاوش أوغلو في مطار أرجان الدولي (الأناضول)

وصل وزير الخارجية التركي إلى جمهورية شمال قبرص التركية مساء الخميس، في زيارة عمل.

وأفاد مراسل الأناضول، أن وزير خارجية قبرص التركية، تحسين أرطغرل أوغلو، كان في استقبال مولود تشاوش أوغلو في مطار أرجان الدولي بالعاصمة لفكوشا.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر: "وصلنا جمهورية شمال قبرص التركية للدفاع معا عن قضيتنا الوطنية برؤية جديدة".

ومن المنتظر أن يجري تشاوش أوغلو خلال الزيارة غير معلنة المدة، لقاءات مع مسؤولين بقبرص التركية، الجمعة.

وتأتي هذه الزيارة قبيل مؤتمر غير رسمي حول القضية القبرصية بصيغة 5+1، تستضيفه مدينة جنيف السويسرية بين 27 - 29 إبريل الجاري، برعاية أممية، ومشاركة الدول الضامنة تركيا واليونان وبريطانيا.

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