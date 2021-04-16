روسيا: علاقاتنا مع تركيا تشهد نموا متصاعدا في العديد من المجالات

أكدت الرئاسة الروسية، الجمعة، أن العلاقات مع تركيا تشهد نموا متصاعدا في العديد من المجالات، على عكس ما يحاول البعض أن يُشيع في الآونة الأخيرة.

وفي تصريح صحفي، قال المتحدث باسم الرئاسة، ديمتري بيسكوف، إن "قرار روسيا تقليص الرحلات الجوية إلى تركيا، مرتبط بشكل كامل بتفشي فيروس كورونا وتفاقم الوضع الوبائي في هذا البلد (تركيا)، ولا يعكس بأي حال طبيعة العلاقات بين البلدين".

وأضاف "نحن على ثقة تامة من أن شركاءنا الأتراك يتفهمون تماما مخاوفنا تجاه صحة مواطنينا".

ودحض بيسكوف مزاعم مرور العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وأنقرة بحالة من "الفتور"، مشيراً إلى النمو الواضح في حجم التعاون بين البلدين في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية.

والإثنين، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، تقليص عدد الرحلات الجوية مع تركيا، اعتبارا من 15 أبريل/نيسان الجاري وحتى 1 يونيو/ حزيران المقبل، في إطار تدابير مكافحة كورونا.