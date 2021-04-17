الرئيس الأوكراني يجدد رغبته رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 11 مليار دولار

جدد الرئيس الأوكراني رغبة حكومته في رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 11 مليار دولار، في أقرب وقت ممكن.

وقال فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، في تصريح لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، تعقيبا على زيارته الأخيرة لتركيا: "تربطنا علاقات ممتازة مع أنقرة".

وأضاف: "نعمل عن كثب مع الجانب التركي، لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 11 مليار دولار".

وأوضح أن حجم التجارة الحالي بين تركيا وأوكرانيا يبلغ 5.5 مليارات دولار.

وختم زيلينسكي حديثه بشكر الحكومة التركية على موقفها الداعم لأوكرانيا للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو".

والسبت الماضي، أجرى زيلينسكي زيارة رسمية إلى تركيا شارك خلالها في الاجتماع التاسع للمجلس الاستراتيجي التركي الأوكراني رفيع المستوى.