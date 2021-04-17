دراسة إسرائيلية "تحذر" من تطور القوة البحرية التركية

خلصت دراسة إسرائيلية إلى أن البحرية التركية هي أقوى القوات البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقالت الدراسة التي أعدها مركز الأبحاث السياسية والاستراتيجية بجامعة حيفا ونشرت في يناير/ كانون ثاني من عام 2021، إن "البحرية التركية غيرت خلال العقدين الأخيرين وجهها وقوتها".

وأضافت: "هذا التغيير هو ثمرة صياغة إستراتيجية بحرية مصممة لتحويلها من أسطول بحري كان يشكل جزءًا من أسطول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أسطول مميز".

وجادلت الدراسة فرضية بأن "القوة البحرية المتزايدة لتركيا تشكل تهديدًا محتملاً وتحديًا مستقبليًا لإسرائيل"، وحذرت الدراسة تل أبيب بأنها "يجب أن تفكر بجدية في التهديد المحتمل الذي تشكله أنقرة".

ونوهت إلى أن أنقرة "تعمل على تعزيز أسطولها من الغواصات بـ6 نماذج متطورة خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يجعل القوة البحرية التركية تمتلك بين 12-14 غواصة متطورة ما يمنحها أفضلية ساحقة على نظيرتها الإسرائيلية".

وسلطت الدراسة الضوء على القوة الضاربة للبحرية التركية وقدرتها على التدخل.

وأشارت إلى البناء التركي للفرقاطات والطرادات متعددة الأغراض، التي يتم تسليحها بصواريخ "أطمجة" المضادة للسفن التي تجاوزت الاختبارات بنجاح في فبراير/شباط الماضي.

وقالت الدراسة إن "القوة البحرية التركية ستوفر لتركيا قدرات هجومية غير مسبوقة في البحر الأسود وشرق البحر المتوسط".

وتستعد تركيا لإطلاق أول حاملة طائرات مصنعة بقدرات محلية في عام 2021، ستحمل اسم "تي سي جي أناضول" (TCG Anatolia).

ويبلغ طول حاملة الطائرات المرتقبة 232 مترًا وعرضها 32 مترًا، بينما يبلغ وزنها 27 ألف طن، وارتفاعها 58 مترًا، وتحتوي على 11 طابقًا بأحجام مختلفة.

وسيكون بإمكانها حمل 30 طائرة بين مروحيات ومقاتلات وطائرات مسيرة، وتضم ستة مهابط ومدرج طيران، فضلًا عن نقل الآليات العسكرية البرية.

وفي مارس/ آذار الماضي أخطرت تركيا اليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بضرورة الحصول على إذن من أنقرة بخصوص الأنشطة التي تمس جرفها القاري شرقي البحر المتوسط.

جاء ذلك عبر مذكرات احتجاج أرسلتها أنقرة للأطراف الثلاثة، على خلفية مرور المسار المفترض للكوابل البحرية في مشروع ربط شبكات الكهرباء بين إسرائيل واليونان وقبرص الرومية من الجرف القاري لتركيا شرقي المتوسط، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.

ووفق المصادر ذاتها، وقعت إسرائيل واليونان وقبرص الرومية في 8 مارس الماضي مذكرة تفاهم، لتنفيذ مشروع ربط شبكات الكهرباء للدول الثلاث، عبر كوابل بحرية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا مع مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب القبرصي الرومي، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.