رقم قياسي عالمي جديد لمحرك صاورخي تركي الصنع

حطم أول محرك صاروخي متوسط المدى محلي الصنع رقماً قياسياً عالمياً بوصوله 1342 نيوتن من قوة الدفع بقطر 240 ملم، وفق ما أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، الجمعة.

وكتب ورانك في تغريدة على تويتر إن المحرك "TEI-TJ300"، طورته شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، بدعم من مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا (Tubitak).

وأضاف الوزير التركي، أن المحرك سيكون مفيدا للغاية في مجالات أنظمة الدفاع الجوية والبحرية والأرضية.

كما أظهر مقطع فيديو شاركه ورانك مع تغريدته، المحرك يصل إلى 48456 دورة في الدقيقة، مشيراً أن مشروع تطوير المحرك بدأ عام 2017، وتم اختباره أول مرة في يونيو/حزيران 2020.

وبحسب الشركة المصنعة، يستطيع محرك "TEI-TJ300" العمل بسرعات عالية تصل إلى ما نسبته 90 بالمئة من سرعة الصوت وعلى ارتفاع يصل إلى 1524 متر.