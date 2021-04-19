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الجيش التركي يحيد 9 عناصر من بي كا كا الإرهابية في شمال العراق

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 19.04.2021 11:27
جندي تركي على الحدود الشرقية الأناضول جندي تركي على الحدود الشرقية (الأناضول)

حيد الجيش التركي 9 عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارة جوية شمالي العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين.

وذكرت الوزارة عبر تغريدة في حسابها بموقع تويتر، أن قواتها الجوية حيدت 9 إرهابيين من بي كا كا في عملية ناجحة نفذتها بمنطقة "متينا" بعد الكشف عن مواقعهم من قبل عناصر الاستطلاع شمالي العراق.

وأكد البيان أن القوات التركية ستواصل عمليتها ضد الإرهابيين بكل حزم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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