السفير التركي في بغداد: حكومة أربيل تدرك جيداً خطورة "بي كا كا" على المنطقة

أكد السفير التركي في بغداد أن حكومة إقليم شمال العراق، تزداد وعياً بمخاطر منظمة "بي كا كا" الإرهابية على أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فاتح يلدز للأناضول، الأحد، بعد زيارة أجراها برفقة القنصل التركي العام في أربيل، هاقان قره تشاي، إلى مكتب الجبهة التركمانية العراقية، في إطار جولة يجريها لمدينة أربيل.

وأضاف السفير التركي أنه أجرى لقاءات ثنائية خلال زيارته لأربيل، مع كل من رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان برزاني، ورئيس وزرائها مسرور برزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود برزاني، فضلا عن أيدن معروف، عضو اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية.

وأوضح يلدز أن مسؤولي الإقليم قدموا تعازيهم له ولبلاده في استشهاد عسكري تركي، قبل أيام، في معسكر بعشيقة التركي.

وأكد السفير التركي أن وجود "بي كا كا" في منطقة سنجار، تحت مسميات مختلفة، لا يعود بالفائدة لا إلى أنقرة ولا إلى أربيل.

وشدد على استبعاده تقديم أي جهة عراقية تدعم وحدة وسيادة العراق، الدعم لوجود المنظمة الإرهابية في شمال العراق.

كما أكد يلدز على أهمية العلاقات التركية العراقية، مبيناً أن إقليم شمال العراق، جزء هام من العراق.

والأربعاء، استهدف هجوم صاروخي المعسكر التركي بـ"بعشيقة" التابعة لمدينة الموصل في محافظة نينوى، شمالي العراق، ما أسفر عن استشهاد أحد الجنود الأتراك، بحسب وزارة الدفاع التركية.