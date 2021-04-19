العدالة والتنمية التركي: مستعدون للتفاوض مع اليونان وفق الاحترام المتبادل

أعلن المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر تشيليك، استعداد بلاده لمواصلة عملية التفاوض مع اليونان وفق الاحترام المتبادل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، بمقر الحزب في أنقرة.

وأكد تشيليك أن تصريحات وزير خارجية أثينا بحق أنقرة "متزمتة للغاية"، وأن اتهام تركيا وشعبها سيدخل تاريخ الدبلوماسية "كمثال لعدم اللياقة".

وأوضح أن اليونان ارتكبت أفعالا وحشية مثل إغراق القوارب وإجبار أكثر من 80 ألف لاجئ على العودة إلى المياه الإقليمية التركية خلال 3 سنوات، معربا عن أسفه من التزام المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي الصمت تجاه هذه الممارسات.

وأشار إلى أن خفر السواحل اليوناني حاول ارتكاب مجزرة بحق طالبي لجوء من خلال سكب البنزين عليهم ومحاولة حرقهم.

وأضاف موجها خطابه لليونان: "دفنتم القيم التي تنادون بها كالديمقراطية وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية في مياه البحر المتوسط، أنقذوها أولا ومن ثم حاولوا التكلم في قضايا أخرى".

وتابع: "مستعدون لمواصلة عملية التفاوض مع اليونان بلغة ذكية وبمفهوم الدولة ووفق الاحترام المتبادل".

وحول التوتر الروسي الأوكراني، أكد تشيليك رغبة بلاده تسوية هذه الأزمة عبر الدبلوماسية ضمن مجموعة الاتصال الثلاثية بين موسكو وكييف ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وعلى صعيد منفصل، شدد تشيليك على وقوف تركيا إلى جانب فلسطين مؤكدا أن أنقرة "ستواصل اتخاذ المواقف اللازمة من أجل حماية حقوق الأشقاء الفلسطينيين".