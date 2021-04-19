تركيا تعلن إتمام توزيع أكثر من 20 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

أجرت تركيا عمليات تطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بما يتجاوز 20 مليون جرعة في عموم البلاد.

جاء ذلك في المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة التركية الاثنين، على موقعها الخاص بإحصاءات التطعيم.

وبحسب المعطيات، تخطى إجمالي التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية، 20 مليونا، عند الساعة 09.15 صباح الاثنين.

في حين بلغ عدد المتلقين للجرعة الأولى 12 مليونا و207 آلاف و83، وللجرعة الثانية 7 ملايين و793 ألفا و292.

فيما تجاوز عدد الجرعات التي حصلت عليها من لقاح سينوفاك الصيني 26 مليونا، وسط ترقب بوصول 30 مليون جرعة من لقاح فايزر/ بيونتيك الألماني الأمريكي في يونيو/ حزيران المقبل.

كما أتمت تركيا تجارب المرحلة الثانية على لقاح محلي مرشح ضد كورونا، ومن المخطط أن تنتقل الدراسات للمرحلة الثالثة خلال أسابيع.

وحتى مساء الأحد، سجلت تركيا ما يزيد عن 4 ملايين و268 ألف إصابة بكورونا، بينها قرابة 36 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3 ملايين و687 حالة شفاء.