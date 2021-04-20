تركيا تستدعي سفير السويد احتجاجا على لقاءات مع إرهابيين

استدعت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، سفير ستوكهولم لدى أنقرة ستافان هيرستروم، وأدانت بشدة لقاء بعض وزراء السويد مع قياديين إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إنه جرى إبلاغ السفير بانزعاج أنقرة جراء اللقاءات العلنية المتزايدة بين مسؤولين سويديين وقيادات ما يسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية" و"مجلس سوريا الديمقراطية" الانفصاليين التابعين لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شمال شرقي سوريا.

ولفتت المصادر إلى أنه جرى تذكير السفير بأن الأشخاص الذين تحاورهم السويد هم أعضاء في "بي كا كا" المصنفة منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي أيضا.

وذكرت أنه تم إبلاغ السفير بإدانة تركيا الشديدة للقاء وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست مع قياديين إرهابيين عبر اتصال مرئي، والذي يأتي عقب لقاءات وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي مع عناصر إرهابية.

وأكدت الخارجية للسفير هيرستروم أن "هذه السياسة الخطيرة للسويد تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، فضلا عن كونها تمثل دعما للجهات التي تستهدف وحدة أراضي سوريا وأمن تركيا".

وشددت على أن هذه السياسة تواصل إلحاق ضرر كبير بالعلاقات الثنائية بين تركيا والسويد.

ودعت الخارجية التركية، السلطات السويدية إلى التوقف عن دعم التنظيمات الإرهابية وبذل الجهود من أجل وحدة تراب سوريا وتحقيق الاستقرار الدائم في هذا البلد.

كما أكدت للسفير أن تركيا ستواصل بكل حزم مكافحة تنظيمي "داعش" و"بي كا كا" بغض النظر عمن يقف وراءهما.