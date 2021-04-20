وزير الصحة التركي يعلن تحقيق تقدم في مكافحة انتشار كورونا

أعلن وزير الصحة التركي تراجع سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح فخر الدين قوجة في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء أن عدد المصابين بالفيروس سينخفض مع الالتزام بالتدابير الوقائية.

ونشر الوزير معلومات إحصائية مع إنفوغرافيك عن الولايات سواء التي شهدت ارتفاعا أو انخفاضا في عدد الإصابات بكورونا خلال الأيام السابقة.

وسجلت تركيا الاثنين، 341 وفاة، و55 ألفا و149 إصابة بكورونا، بحسب معطيات وزارة الصحة.

وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد 36 ألفا و267، والإصابات 4 ملايين و323 ألفا و596.

فيما وصل إجمالي المتعافين من كورونا إلى 3 ملايين و736 ألفا و537، إثر شفاء 48 ألفا و947 شخصا.