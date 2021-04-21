أردوغان يدحض ادعاءات المعارضة حول احتياطيات البنك المركزي

انتقد رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مجدداً الحملة التي شنها حزب المعارضة الرئيسي حول احتياطيات البنك المركزي التي تم بيعها على مدار العامين الماضيين.

وكان نواب حزب الشعب الجمهوري تساءلوا عما يزعمون من عمليات بيع لـ 128.3 مليار دولار (1.04 تريليون ليرة تركية) من احتياطيات البنك المركزي، عبر بنوك الدولة في عامي 2019 و2020 ، خلال فترة وزير الخزانة والمالية السابق براءت البيرق، وعن كيفية إدارة المبيعات.

وقال أردوغان: "احتياطيات تركيا من القطع الأجنبي البالغة 128 مليار دولار لم تذهب لأحد ولم تُهدر".

وقال الرئيس: "تم استخدام حوالي 165 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي لتمويل العجز الحالي، وديون قطاع الاقتصاد الحقيقي، وتدفق رأس المال الأجنبي الخارج، ومصاريف الخدمات العامة".