تركيا تتقدم بالتعازي في وفاة الرئيس التشادي

قدمت وزارة الخارجية التركية التعازي في وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي قتل متأثرا بجروح أصيب بها أثناء مشاركته في معارك ضد متمردين في بلاده.

وأعربت الخارجية التركية في بيان لها الأربعاء عن أسفها لتلقي نبأ مقتل ديبي جراء الاشتباكات مع المعارضين المسلحين.

وأضافت: "نقدم تعازينا الحارة للشعب التشادي الصديق والشقيق وحكومته في مقتل الرئيس إدريس ديبي الذي كانت له مساهمة كبيرة في علاقات الصداقة والأخوة بين تركيا وتشاد".

والثلاثاء، أعلن جيش تشاد، مقتل ديبي الذي يحكم البلاد منذ 30 سنة، أثناء تواجده في ساحة المعارك في مواجهة متمردين شمالي البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش "عزم برماندوا أغونا"، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن ديبي أصيب "أثناء معارك ضد المتمردين خلال عطلة نهاية الأسبوع".