تشاوش أوغلو يؤكد تطبيع العلاقات مع مصر ويعارض تصنيف الإخوان إرهابيين

أكد وزير الخارجية التركي استمرار الخطوات باتجاه تطبيع العلاقات مع مصر وأن لقاء سيعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية مطلع مايو/آيار المقبل.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها مولود تشاوش أوغلو على قناة "خبر تورك" التركية، الثلاثاء، تطرق فيها إلى العلاقات التركية المصرية.

وقال تشاوش أوغلو إنه تقرر مواصلة العلاقات بين البلدين على مستوى وزارتي الخارجية.

ولفت إلى أن لقاء سيعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية في الأسبوع الأول من آيار/مايو المقبل.

وأوضح أنه سيلتقي لاحقا نظيره المصري سامح شكري، ويبحث معه تعيين السفراء وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل.

من ناحية أخرى، أكد تشاوش أوغلو أن جماعة "الإخوان المسلمين" حركة سياسية تسعى للسلطة عبر الانتخابات ولا يمكن تصنيفها منظمة إرهابية.

ولفت تشاوش أوغلو أن تركيا لم تعارض الانقلاب في مصر لأن "الإخوان" كانوا في السلطة في حينه، وأنها كانت ستتبنى نفس الموقف لو كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السلطة وقام أحد غيره بانقلاب ضده.

وشدد على موقف تركيا المبدئي الرافض للانقلابات ضد أي كان.

وقال إن "الإخوان المسلمين ليست منظمة إرهابية، بل حركة سياسية، تسعى للوصول إلى السلطة عبر الانتخابات".