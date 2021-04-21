وزير الخارجية يشارك في اجتماع تركي روماني بولندي لتعزيز التعاون المشترك

يشارك وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في اجتماع وزاري ثلاثي مع نظيريه الروماني بوجدان أوريسكو، والبولندي زبيغنيف راو، سيعقد بين 22 و23 أبريل/ نيسان الجاري، بالعاصمة الرومانية بوخارست.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، مشاركة تشاوش أوغلو في الاجتماع الذي يعقد بانتظام منذ عام 2016 بين الدول الثلاث.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيناقش سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحلفاء الثلاثة، وكيفية تعميق أوجه الشراكة في العديد من المجالات.

وذكر البيان أن اجتماع هذا العام سيشكل فرصة مهمة لمناقشة توقعات الحلفاء الثلاثة من قمة الناتو المرتقبة في الفترة القادمة.

وأشار إلى مشاركة وزيري خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، وجورجيا دافيد زالكالياني، في جزء من الاجتماع (دون ذكر تفاصيل).

وكان الاجتماع الثلاثي الأول بين وزراء خارجية تركيا ورومانيا وبولندا، قد انعقد في وارسو يوم 9 يونيو/ حزيران 2016.