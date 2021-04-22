استئناف تسيير الرحلات القادمة من بريطانيا والدنمارك إلى تركيا

استأنفت الخطوط الجوية التركية تسيير الرحلات القادمة من بريطانيا والدنمارك باتجاه تركيا.

وأفاد المدير العام للخطوط الجوية التركية، بلال أكشي، في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، أنهم سيفتحون باب قدوم المسافرين من بريطانيا والدنمارك إلى تركيا بشرط الحصول على نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية لا يتجاوز تاريخ إجرائها 72 ساعة.

ودعا أكشي في هذا الصدد الراغبين في السفر من الدول المذكورة إلى تركيا لمتابعة مواعيد الرحلات التي ستعلن عنها الخطوط التركية.

وفي 20 ديسمبر / كانون الأول، علقت تركيا الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، لمنع انتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا.