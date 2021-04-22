تركيا.. أول طلعة جوية للمقاتلة المسيرة محلية الصنع في 2023

أعلن المدير الفني لشركة "بايكار" التركية المختصة بالصناعات الدفاعية أنهم سينفذون أول طلعة جوية للنموذج الأولي من مشروع الطائرة المقاتلة من دون طيار محلية الصنع عام 2023.

جاء ذلك في مقطع مرئي نشره سلجوق بيرقدار، الخميس، عبر حسابه على إنستغرام، تعليقاً على استبعاد الولايات المتحدة لتركيا من برنامج مقاتلات أف-35.

وأكد بيرقدار أن عدم إمداد بلاده بمقاتلات "أف-35" ربما يكون لصالح الصناعات الدفاعية المحلية، حتى لو بدا وكأنه أمر سيء في الوقت الراهن.

وأوضح أن المنصة المحلية التي سيطورونها ستكون تكاليف توريدها وتشغيلها وصيانتها واستمراريتها أقل من تكاليف مقاتلات "أف-35".

وأفاد بأن أي نظام طيران سيتم شراؤه من خارج تركيا سيجعلهم معرضين لقيود خطيرة من حيث الاستخدام المستقل.

وأوضح أن هذه الأنظمة تحتوي على العشرات من الحواسيب المسؤولة عن المهام والرحلات وإلكترونيات الطيران، مما لا يستطيعون الإحاطة بها بشكل كامل.

وأضاف: "إذا وضعنا في الحسبان قيود الاستخدام المحتملة مع مثل هذه الأنظمة، فإن منصة المقاتلة المحلية ستوفر لنا الاستخدام المستقل".

وأشار بيرقدار أنهم قاموا مؤخرا في "بايكار" بتسريع مشروع الطائرة المقاتلة من دون طيار، وذلك مع اكتمال منصة "أقينجي" التي عملوا عليها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ولفت إلى أن هدفهم هو تنفيذ أول طلعة جوية للنموذج الأولي للمقاتلة من دون طيار عام 2023.