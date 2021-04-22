عنصران من بي كا كا الإرهابية يسلمان نفسيهما للأمن التركي

سلم إرهابيان اثنان من منظمة "بي كا كا / ك ج ك" الانفصالية، نفسيهما إلى القوات الأمنية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء.

وذكرت الوزارة في بيان، أن جهود قيادة قوات الدرك ومديرية الأمن في إقناع عناصر المنظمة الإرهابية بتسليم أنفسهم، أثمرت عن انشقاق اثنين وتسليم نفسيهما لقوات الأمن.

وأوضحت أن العنصرين انضما للمنظمة الإرهابية في 2015، وشاركا بأنشطتها في سوريا العراق.

وأشارت إلى أن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية عن طريق الإقناع بلغ منذ مطلع العام الجاري 55 عنصرا.

يذكر أن تركيا تتبع إلى جانب مكافحة المنظمة الإرهابية عبر العمليات العسكرية، سبل الإقناع عبر التواصل مع عائلات الإرهابيين.